Daniel Urresti sobre Luna Gálvez: No vamos a blindar a nadie

El virtual congresista Daniel Urresti, se pronunció sobre la situación del presidente del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, y señaló que su bancada no blindará a nadie, en referencia a la investigación que afronta el empresario por el caso OAS.

“La Fiscalía hará su trabajo, nosotros como bancada no vamos a mover un dedo. El Ministerio Público debe hacer una investigación exhaustiva y minuciosa para determinar si hay delito o no”, indicó.

“¡José Luna Gálvez no es Keiko (Fujimori) y nosotros no somos fujimoristas. José Luna no es Alan (García) y nosotros no somos apristas!", refirió el virtual parlamentario antes de retirarse de las instalaciones de Palacio de Gobierno.

Pese a que el exministro del Interior descartó que exista un problema con el fundador de su organización política, lo cierto es que Urresti decidió acudir a la reunión con el presidente Martín Vizcarra junto a la bancada y no con el líder del partido.