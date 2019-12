Eduardo Solari en contra de nueva Constitución: No va cambiar la realidad del Perú

En una nueva edición de la secuencia “3 minutos 3 preguntas’ el candidato al Parlamento, Eduardo Solari (número 3 de la lista de Solidaridad Nacional), opinó sobre la masificación del gas natural, el sistema educativo y la posibilidad de crear una nueva Constitución. Estas fueron las siguientes preguntas que respondió:

¿Qué se puede hacer desde el Congreso para promover el cambio de la matriz energética e impulsar la masificación de gas natural?

La mejor forma de representar al Congreso es fiscalizando a nombre de la ciudadanía. (Tenemos que) sentar al ministro de Energía para que planteé sus propuestas ya que el Ejecutivo es el encargado de presentar esa matriz. El titular del Minen contará con 30 días para que sustente su viabilidad(…).

¿Qué se puede hacer desde el Congreso para mejorar la calidad de la educación en el país?

Como Solidaridad Nacional plantearemos que se restaure la formación humanista, la cual fue eliminada en los 90’s. Este tipo de aprendizaje prioriza los valores (ética, educación cívica, filosofía, entre otros). El objetivo es volver a tener una formación en la que podamos tener una convivencia fraterna.

En segundo lugar plantearemos la lucha contra la anemia. Considero que es un error la repartición de micronutrientes. Apoyaremos las intervenciones nutricionales.

¿Apoyaría usted la conformación de una asamblea constituyente?

Definitivamente no. Una nueva Constitución no va cambiar el Perú. (…) Lo que va a generar cambio es gente incorruptible conduciendo el país. No podemos perder el tiempo creando nuevas normas, cuando lo que se debe hacer es cambiar nuestro Perú para que los ciudadanos tengan resuelto sus problemas.