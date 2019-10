Ernesto Blume considera que restituir el Congreso disuelto es una posibilidad remota

La máxima autoridad del Tribunal Constitucional indicó sobre esta posibilidad que “es un tema que tenemos que analizar. No se puede descartar”.

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, considera que la probabilidad de que el Parlamento disuelto sea restituido es “remota”, esto luego que la institución que representa rechazara la medida cautelar para reponer el Congreso.

Blume señaló que “es un tema que tenemos que analizar. No se puede descartar, pero me parece que esa posibilidad es remota, desde mi particular punto de vista”.

También sostuvo que el rechazo de la medida cautelar “marca una línea que habrá de desarrollar”, dado que el ente deberá asumir una postura frente a la cuestionada constitucionalidad de la decisión dispuesta por el presidente Vizcarra.

BLUME: LA REALIDAD OBLIGA A QUE EL TRIBUNAL INTERPRETE

De acuerdo a Blume, este caso corresponde a uno en el que la realidad ha superado y desbordado los principios que plantearon quienes escribieron la constitución de 1993. “Por lo tanto, surge una situación complicada. ¿Cómo aplicamos este supuesto a una realidad que se ha superado ese mismo supuesto?”, cuestionó.

Finalmente, el titular del TC explicó que “no es que la Constitución no se clara o haya artículos oscuros, es que la realidad que se ha presentado obliga a que el tribunal interprete”.