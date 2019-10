Comisión Permanente: miembros suplentes fueron impedidos de ingresar al Congreso

Foto: Correo

Las excongresistas Milagros Takayama Jiménez y Tamar Arimborgo llegaron hasta las rejas instaladas en los exteriores del Parlamento, sin embargo no lograron ingresar debido a que solo estaba permitido el pase a los titulares de la Comisión Permanente.

Rosa Bartra intentó abogar por sus compañeras argumentando que ambas son miembros suplentes de la Comisión Permanente, sin embargo le reiteraron que la orden era solo dejar ingresar a los integrantes titulares.

Por su parte Karina Beteta calificó este hecho como un intento de demostrar que los parlamentarios ya no acuden a la sede del Legislativo. “Lo que quiere mostrar el señor golpista Vizcarra es decir que el Congreso está vacío porque los congresistas ya no asisten, esa no es la verdad. El presidente Vizcarra suspendido es quien está impidiendo que ingresen a laborar”, reclamó.

Tras la negativa, Takayama y Arimborgo optaron por retirarse mientras algunos transeúntes les gritaban que se vayan.