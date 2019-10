Alejandra Aramayo tras ingresar al Congreso: La gente no me ha abucheado e insultado

A diferencia de su colega de bancada Carlos Tubino, la legisladora de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo afirmó que ella no fue agredida en su recorrido con dirección al Congreso de la República, por lo que agradeció las muestras de tolerancia y respeto.

"Yo acabo de ingresar tres cuadras caminando aquí a pie y la gente no me ha abucheado e insultado. Me han dicho 'congresista sigan adelante, respeten la Constitución, los queremos unidos, pónganse a trabajar, es lo que he escuchado de la calle, una calle con absoluto respeto. A mí en la calle nadie me ha agredido, absolutamente nadie”, señaló ante los medios de comunicación.

Como se sabe, varios parlamentarios sufrieron diversos ataques en los exteriores del Poder Legislativo, entre ellos Gilbert Violeta, quien fue insultado e incluso uno de los manifestantes le lanzó agua y otros objetos.

Similar situación ocurrió con Carlos Tubino, a quien arrojaron un cono de tránsito en la cabeza cuando intentaba ingresar al Parlamento.