Congreso habría pagado viáticos de viaje del legislador Villavicencio a España

El Congreso de la República habría pagado los gastos del viaje del parlamentario de Alianza para el Progreso (APP), Francisco Villavicencio, a un evento de la Unión Internacional del Notariado desarrollado en las Islas Canarias, en España, según denunció el diario Perú 21.

Dicho medio señaló que el congresista pidió a la Mesa Directiva el pago por concepto de pasajes y viáticos para viajar a territorio español desde el 9 hasta el 14 de septiembre.

Previamente Villavicencio recibiría la invitación del Consejo General del Notariado de España el pasado 26 de julio. Tras presentar su solicitud, el 6 de septiembre el Parlamento lo aprobaría.

Además Perú 21 indicó que entre las actividades incluidas estaban una excursión al Parque Nacional de las Cañadas y otra marítima a la costa oeste de Tenerife para observar ballenas y delfines. Sin embargo, eso no fue todo, pues el evento se llevó a cabo en un exclusivo hotel.

En respuesta a esta denuncia Villavicencio manifestó que a tal acontecimiento no solo fueron notarios, sino ministros y exministros de Justicia, congresistas, jueces y catedráticos. “Si bien me encuentro de licencia obligatoria en la condición de notario, ello no impide que deba cumplir mis funciones como congresista y en especial cuando se tratan, como en este caso, temas sobre la protección al menor, personas con discapacidad y la defensa de los adultos mayores”, precisó.

Por su parte, Eduardo Herrera, miembro del Consejo Privado Anticorrupción, indicó que un parlamentario debería omitir ir a un evento sobre su carrera profesional con fondos públicos.