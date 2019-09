Olaechea no considera oportuno cambiar la Constitución durante gobierno de Vizcarra

El titular de la Mesa Directiva del Congreso, Pedro Olaechea, se mostró en contra que se cambie la Constitución en esta etapa de la gestión de Martín Vizcarra, ya asegura, esta propuesta no fue parte del plan de gobierno inicial.

“Cambiar una Constitución a mitad de camino, cuando esa no fue la oferta electoral, no me parece que es el mejor de los caminos”, señaló el presidente del Congreso.

Además resaltó que la Constitución se ha cambiado solo si el candidato lo ofrece durante su campaña, y este es aprobado por la población otorgándole el triunfo en los comicios.

“Solo se ha cambiado si alguien en la campaña política dice: ‘Yo le ofrezco al pueblo cambiar el marco constitucional’ y el pueblo dice: ‘De acuerdo, voto por usted’ y él sale elegido”, refirió.

En ese sentido reiteró que es necesario el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero resaltó que este debe darse dentro del marco constitucional.