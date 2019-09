Janet Sánchez replanteará retiro de pedido para investigar mensaje de 28 de julio

La congresista y presidenta de la Comisión de Ética, señaló que “no es el mejor momento”, aunque consideró que la propuesta es importante y no descartó volver a pedir una investigación.

La congresista de la bancada Contigo, Janet Sánchez, informó que replanteará su decisión de retirar el pedido para investigar el Mensaje a la Nación que el presidente, Martín Vizcarra, dio el pasado 28 de julio, anunciando el adelanto de elecciones.

En declaraciones a Canal N, la presidenta de la Comisión de Ética consideró importante la investigación, pero añadió que “no es el mejor momento porque podría entorpecer el diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo”.

“No es que no sea importante. Es importante, pero no es el momento”, dijo la congresista, que no descartó volver a pedir una investigación en el futuro, en coordinación con su bancada. Sánchez acotó que sustentará el porqué del retiro de la propuesta, planteada ante la Mesa Directiva.