Congresista Oliva acusa a Heresi de haberlo insultado “con palabras irreproducibles’

Los parlamentarios Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio) y Salvador Heresi (Contigo) protagonizaron un incidente durante la sesión de la Junta de Portavoces, donde incluso habrían llegado a la agresión verbal.

Oliva acusó a Heresi de haberlo insultado ‘con palabras irreproducibles’ por lo que anunció que tomará las acciones legales que correspondan, y no descartó que el caso sea llevado a la comisión de Ética.

“Ahí están los testigos y ratifico, la palabra que mencionó es una palabra irreproducible, pero hay testigos de la falta de respeto y la agresión verbal que he tenido por parte del congresista Salvador Heresi. (...) Voy a tomar las acciones correspondientes de acuerdo al Reglamento del Congreso”, afirmó el oficialista.

Esta versión fue ratificada por la congresista Indira Huilca, quien señaló haber sido testigo del momento en que ocurrió el incidente. "La discusión se acaloró, se alzaron la voz, pero luego a la salida de la junta, cuando ya no daba para más, fue que se dio este insulto del señor Heresi al señor Oliva. Como digo, eso es inaceptable. No puedo repetir un agravio. No fue un calificativo ni una crítica, fue un insulto", señaló a un medio local.