Yonhy Lescano llamó ‘ocupantes precarios’ a miembros de la comisión de Constitución

El congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano protagonizó un incidente durante la instalación de la Comisión de Constitución tras llamar ‘ocupantes precarios’ a sus miembros tras exigir que el grupo de trabajo se enfoque en el proyecto de reforma constitucional que busca adelantar las elecciones generales al 2020.

“Si no tomamos ahora un acuerdo para que este tema sea prioritario en la próxima sesión (…) solo demuestra que este Congreso está de espaldas al país, esta Comisión de Constitución está de espaldas al país, entonces no sé si estamos viviendo en el Perú o estamos viviendo en una isla. No sé si puedo llamar a los miembros de la comisión señores congresistas u ocupantes precarios del Congreso”, consideró.

Estas expresiones generaron rápidamente el rechazo de varios miembros del grupo de trabajo. Cecilia Chacón instó a la presidenta de la comisión, Rosa Bartra, a seguir con la sesión de instalación como estipula el reglamento.

Por su parte Luz Salgado dijo que ningún legislador debe “soportar agravios a la institucionalidad” del Parlamento, por lo que exhortó a Lescano a retirarse del Congreso si no se siente cómodo.

“La tolerancia es muy importante, pero la tolerancia no significa soportar agravios a la institucionalidad del Congreso, entonces, cuando le dicen 'congresista precario', creo que uno debe reaccionar al costado de quien está ahí porque si alguien no se siente bien en el Congreso y hace rato está diciendo que este Hemiciclo es precario, que no debemos estar aquí, que se retire, que pida licencia, que no cobre, que se vaya”, dijo.