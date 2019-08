Congresista Aramayo considera que Rosa Bartra “No es ni muy dialogante ni articuladora”

La congresista de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, se cuestionó la labor de Rosa Bartra en la comisión de Constitución, grupo de trabajo en el que nuevamente fue designada como presidenta tras ganar las elecciones internas en el partido naranja.

Aramayo consideró que su colega de bancada debe replantear su forma de trabajo para no seguir impidiendo que se debatan proyectos que considera importantes.

“Creo que la congresista Rosa Bartra sin lugar a dudas goza del respaldo de mis colegas y también del mío. La he apoyado en la Comisión Lava Jato [...] Pero hay cosas que tiene que replantear [...] No solo el tema de las formas, que obstruyen los fondos importantes que tenemos que lograr. No sé si es obstruccionista, pero ni muy dialogante ni muy articuladora es”, expresó.

La parlamentaria de la bancada naranja dejó en claro que todas sus críticas se los ha dicho en persona. “Nada de lo que comparta con ella lo desconoce y espero poder contribuir en la comisión de Constitución, no con ella, sino con los objetivos que tiene esta comisión y con lo que requiere el país. Espero que así se haga”, finalizó.