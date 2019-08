Del Solar: “No estamos contentos” con incorporación de Ponce a Peruanos por el Kambio

El primer ministro, Salvador del Solar, indicó que el Ejecutivo está en contra de la incorporación de la congresista Yesenia Ponce en las filas de la bancada Peruanos por el Kambio.

El premier descartó que la decisión haya provenido de Palacio de Gobierno y calificó la incorporación de Ponce como “una medida desesperada” del bloque oficialista luego de las renuncias de Mercedes Aráoz, Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca.

“Nosotros como Gobierno no estamos contentos con la decisión de la bancada de haber incorporado a la señora Ponce. Como Gobierno, no respaldamos, no es consistente con la postura del Gobierno respecto de su lucha contra la corrupción. Creemos que se trata de una decisión desesperada de quienes quedaban en la bancada”, afirmó Del Solar a RPP.