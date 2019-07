Daniel Salaverry y Pedro Olaechea: los candidatos que se disputarán la presidencia del Congreso

Este jueves se cumplió el plazo para la inscripción de listas con miras a las elecciones de la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República. Las diferentes bancadas esperaron hasta el último momento para dar a conocer los nombres de sus candidatos.

Finalmente se conoció que dos listas multipartidarias se disputarán la presidencia del Poder Legislativo.

PRIMERA LISTA:

-Daniel Salaverry (Unidos por la República) Presidencia

-César Vásquez (Alianza Para el Progreso) primera vicepresidencia

-Ana María Choquehuanca (Peruanos por el Kambio) segunda vicepresidencia

-Wilbert Rozas (Frente Amplio) en la tercera vicepresidencia.

SEGUNDA LISTA

-Pedro Olaechea (Acción Republicana) Presidencia

- Karina Beteta (Fuerza Popular) primera vicepresidencia

-Salvador Heresi (Contigo) segunda vicepresidencia

-Marvin Parlma (Cambio 21) tercera vicepresidencia.

EN LA RECTA FINAL:

Daniel Salaverry señaló que pese a que en su lista figuran representantes de cuatro bancadas, también cuentan con el apoyo de Nuevo Perú y Acción Popular. Asimismo pidió a sus demás colegas emitir su voto pensando “en lo mejor para el Congreso”.

Por su parte Pedro Olaechea no ha brindado declaraciones a la prensa sobre el apoyo con el que cuenta, sin embargo no sería del agrado de todos los miembros de Fuerza Popular, según aseguró Edmundo del Águila, vocero de Acción Popular.

“Las matemáticas no cuadran, pero si el voto es secreto y no mostrado, creo yo que podría cuadrar. (...) Creo que dentro de los 54 que componen la bancada (Fuerza Popular), estoy seguro que muchos que no están de acuerdo con la dinámica propia de la bancada y, lo más importante, no están de acuerdo con el candidato que los representa”, sostuvo.