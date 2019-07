Congreso aprueba Ley que evita que policías sean detenidos si matan a delincuentes

La Comisión Permanente del Congreso aprobó, por mayoría, el dictamen de la Ley de Protección Policial, el mismo que exime de responsabilidad penal a efectivos del orden que actúen en el ejercicio regular de sus funciones en la lucha contra la delincuencia, crimen y organizado.

La iniciativa legislativa presentada por la Comisión de Defensa y Orden Interno también estipula que el Estado brinde la asesoría legal al efectivo contratando a un abogado si hiere o mata a un delincuente.

“Esta ley es para que no haya detenciones arbitrarias en el caso de un policía que ejerce la autoridad, que tiene un arma que le ha dado el Estado para defender su vida y la vida de los demás. Entonces esta es una ley muy importante por eso se llama de protección policial y tiene un agregado de darle al policía la facultad de que el Estado le brinde defensa legal", indicó Jorge del Castillo, presidente de la Comisión de Defensa.

Como se recuerda, este proyecto fue presentado tras conocerse el caso del suboficial Elvis Miranda, quien fue encarcelado por matar a un delincuente en Piura, sin embargo el parlamentario Marco Arana se mostró en contra de la iniciativa por presuntamente favorecer el abuso de autoridad.

“Políticos de mayoría parlamentaria abren las puertas para que hagan uso del gatillo fácil y lo hacen pasar como “Ley de protección policial” para que, si usan su arma y matan, no serían detenidos, lo que no quita que luego no los procesen”, sostuvo en Twitter.