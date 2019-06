Comisión de Ética aprueba por unanimidad investigar a Richard Acuña

La Comisión de Ética informó que aprobaron por unanimidad iniciar una investigación al congresista Richard Acuña, luego que Panorama revelara su presunta intermediación ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) como representante de la Universidad Señor de Sipán.

El legislador de Alianza para el Progreso será investigado por presuntamente infringir el Código de Ética al realizar gestiones ante la Sunedu, para lograr el licenciamiento institucional de la universidad de la que además es apoderado, miembro del directorio y accionista.

Como se sabe, el parlamentario respondió a los cuestionamientos señalando que cuando hizo los trámites se encontraba con licencia sin goce de haber en el Congreso, y que sigue ejerciendo sus funciones privadas porque no vive de la política. "No veo nada de malo. No creo que sea un delito que un político sea empresario”, dijo a Panorama.