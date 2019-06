Luz Salgado niega que Fuerza Popular haya decidido ceder la presidencia del Congreso

La legisladora Luz Salgado negó tajantemente que Fuerza Popular haya desistido de postular a la Presidencia de la Mesa Directiva del Parlamento para solo tentar dos vicepresidencias. Asimismo descartó que exista una cúpula en la bancada naranja que tome este tipo de decisiones.

“No sé quién puede haber dado esa información, puesto que nosotros no nos hemos reunido ni a nivel de voceros ni a nivel de bancada (…) Nosotros decidimos las cosas en bancada, aquí no hay ninguna cúpula que tome determinaciones y ese tema no se ha tocado”, sostuvo ante los medios de comunicación.

La congresista acotó que por tratarse de un tema delicado, la decisión sobre la conformación de los postulantes a la Mesa Directiva se determina en el mes de julio. "Hay muchas cosas que discutir y esto se tiene que ver a nivel de bancada y ahí se toman las decisiones, así que no nos quiten tan rápido la aspiración de tener una presidencia", finalizó.