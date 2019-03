Karina Beteta denuncia por agresión a Daniel Salaverry ante comisión de Ética

La congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta, denunció este viernes ante la Comisión de Ética al titular del Congreso de la República, Daniel Salaverry, por agresión verbal.

Según información publicada por el diario Correo, Salaverry habría faltado a los artículos 22 y 23 del reglamento del Congreso y el Código de Ética Parlamentaria.

Días atrás, Beteta denunció ante la prensa que cuando le increpó al presidente del parlamento por no incluir en la agenda del Pleno el proyecto de ley sobre Agrobanco, éste le respondió: “Vete a la m… y no me jo…”.

Este hecho habría ocurrido en el mes de octubre y varios legisladores de Fuerza Popular afirman haber presenciado este ataque, entre ellos la congresista Úrsula Letona.