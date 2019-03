Pese a cuestionamientos Yonhy Lescano participó en Pleno Mujer

El parlamentario Yonhy Lescano, denunciado por supuestamente acosar sexualmente a una periodista, participó hoy en la sesión del Pleno Mujer, pese a la recomendación del presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, quien le sugirió no asistir.

La parlamentaria de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, pidió también que todos sus colegas involucrados en denuncias de violencia y acoso contra la mujer, abandonaran una sesión en la cual se reivindicarían los derechos del género femenino. Sin embargo, Lescano Ancieta permaneció en todo momento en su escaño.

“¿Por qué no voy a venir a un Pleno de la mujer, si yo soy un protector de la mujer?”, se preguntó ante la prensa el acciopopulista, en referencia a las sugerencia recibidas.

“El presidente del Congreso ha hecho un pedido absolutamente irregular, inconstitucional, vulneratorio a mis derechos constitucionales, porque soy un congresista. No me puede decir que no venga, no estoy sujeto a mandato imperativo. Soy una persona inocente, una víctima de una patraña”, remarcó.