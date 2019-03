Yonhy Lescano pidió reprogramar cita en la Fiscalía

El parlamentario señaló que no podrá asistir este viernes 8 de marzo a diligencia en el Ministerio Público, en el marco de su investigación por presunto acoso sexual.

El congresista Yonhy Lescano pidió la reprogramación en una nueva fecha de su citación programada para este viernes 8 de marzo en la Fiscalía, en el marco de la investigación en su contra por presunto acoso sexual a una periodista.

El parlamentario de Acción Popular hizo el pedido de que la diligencia, requerida por la fiscal Katherine Borrero, se postergue debido a que se ha convocado a un Pleno temático en el Congreso para el 7 y 8 de marzo, por lo que no podrá asistir.

“Tenemos Plenos, por eso le estoy pidiendo a la fiscal para reprogramar, yo no tengo ningún problema en declarar, lo que pasa es que hay Pleno”, señaló Lescano al diario El Comercio. También indicó que no ha acreditado ningún abogado, pues no lo considera necesario.

El congresista, quien también es abogado de profesión, dijo que “no es necesario abogado cuando hay una patraña y una conspiración. ¿Qué haría el abogado? Nada, porque hay una consigna”. La agenda oficial del Congreso indica que este jueves y viernes se realizará un Pleno Mujer.

Esto con motivo del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo.