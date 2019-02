Unidos por la República pide investigar a Glider Ushñahua por el supuesto delito de violencia familiar

El último domingo, la ex pareja de Ushñahua, Elita Panduro, denunció al mencionado legislador por agresión física e incumplir con la manutención de su hijo de ocho años.

La denuncia contra el congresista Glider Ushñahua por agresión física y por no cumplir con la pensión de alimentos de su menor hijo de 8 años, presentada por Panorama, generó reacciones en distintos parlamentarios de distintas bancadas. Por su parte el congresista Miguel Castro, de Unidos por la República, aseguró que su colega de bancada Glider Ushñahua debe ser investigado de manera inmediata por la Comisión de Ética y por el Ministerio Público por el supuesto delito de violencia familiar.

El parlamentario también indicó que de ser hallado responsable se deben tomar las medidas correspondientes. “Nosotros, como bancada, no vamos a tolerar ni proteger ningún tipo de agresión contra la mujer. La denuncia es grave y necesita ser indagada. El consejo que podría dar a mi colega es que se allane a todas las investigaciones”, señaló el parlamentario Castro.

“Somos un país absolutamente machista y no hemos hecho nada para cambiar. Nosotros venimos de una bancada en la que muchas veces había una posición de lealtad con el colega y determinados temas, generalmente esos blindajes no le hacen bien a la política”, remarcó y lamentó que este tipo de denuncias no sea la primera que se presenta contra un congresista.

NO LO BLINDARÁN

Ante esta denuncia, La bancada Unidos por la República anunció que no blindarán al congresista Glider Ushñahua, acusado de haber agredido a su expareja, incluso solicitan que la Comisión de Ética revise e investigue su caso, a fin de determinar sus responsabilidades.

"Como Bancada Republicana deploramos cualquier acto de violencia contra la mujer e incumplimiento de obligaciones alimenticias. El congresista responsable deberá someterse a las investigaciones correspondientes", publicó la organización política a través de su cuenta de Twitter.