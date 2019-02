Héctor Becerril sobre denuncia de soborno: "No vivo de coimas, vivo de mi sueldo"

La empresaria Mirtha Gonzales Yep, asesora comercial de la Constructora CRD S.A. Sucursal Perú, reveló ayer en un medio local que pagó la remodelación de la casa de Héctor Becerril por interceder a su favor en una licitación de obra pública de la Municipalidad Provincial de Chichayo.

Esta mañana, el legislador de Fuerza Popular respondió las acusaciones y aseguró que no recibió dinero ilícito por lo que se allana al levantamiento de su secreto bancario como el de sus comunicaciones. Asimismo dijo que tomará acciones legales contra la empresaria.

“No vivo de coimas, vivo de mi sueldo”, indicó Héctor Becerril tras asegurar que él mismo financió los acabados de su vivienda gracias a un préstamo al banco. El congresista aclaró que el desembolso del dinero se habría demorado por lo que fue su hermano Wilfredo quien solicitó el dinero a otra financiera.

"Como ocurre en familias, mi hermano me ofrece un préstamo de 70 mil soles mientras salía el mío en el banco Continental el cual luego me lo deniegan (...) Ante eso voy a Cooperativa San Isidro y solicito un préstamo de 100 mil soles. Este me lo dan y llamo a mi hermano para hacerle la devolución del préstamo que había hecho. Ahí me entero que no había una boleta, sino una factura a nombre de la empresa Casco Construction de Mirtha Gonzáles Yep", comentó.

Finalmente dijo que su vivienda se encuentra aún en construcción y que su hermano deberá aclarar por qué aceptó el préstamo de la empresaria.