Vizcarra reitera reconocimiento a Guaidó pero rechaza intervención militar en Venezuela

El mandatario peruano reiteró su respaldo a Juan Guaidó y aseguró que Nicolás Maduro ya no es legítimo como el presidente de Venezuela.

El jefe de Estado, Martín Vizcarra, reiteró que Perú reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela sin embargo rechazó cualquier intervención militar en el país caribeño, una posibilidad que ha sido dejada abierta por Estados Unidos.

"Nosotros creemos que desde el 10 de enero, el señor Nicolás Maduro ya no es legítimo como el presidente de Venezuela porque a partir de esa fecha se inicia un periodo de gobierno que se llegó con elecciones que no fueron reconocidas y no fueron limpias ni transparentes”, dijo el mandatario en una conferencia tras participar en el Muni Ejecutivo en Cajamarca.

Asimismo dejó en claro que los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los propios venezolanos. Las declaraciones de Vizcarra se dan luego que el presidente Donald Trump dejara abierta esta posibilidad si Maduro no abandona el poder.