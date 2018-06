Congresista Pedro Olaechea presentó su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio

Tras recibir críticas por votar a favor de la suspensión de Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, el congresista Pedro Olaechea presentó su carta de renuncia a la bancada de Peruanos Por el Kambio ya que considera que sus decisiones se han vuelto incómodas para alguno de los miembros del oficialismo.

“En el tiempo transcurrido he actuado con la mayor honestidad, lealtad y esfuerzo hacia el programa que emprendimos y las responsabilidades que se me encomendaron. No obstante, me he dado con la sorpresa de que mis principios y convicciones y me negativa de ponerme de costado a la hora de tomar decisiones importantes se han vuelto incómodas para muchos miembros del oficialismo”, expresó el legislador en el documento dirigido al portavoz del partido, Gilbert Violeta.

El también ex ministro de la Producción argumentó que no puede abandonar sus principios por lo que su pertenencia al grupo ya no tiene sentido. Asimismo recalcó que comprende que la bancada se abstuviera de emitir opinión sobre el caso de los congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, sin embargo el considera que votó por la suspensión ya que existen indicios suficientes para denunciarlo.