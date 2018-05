Martín Vizcarra en contra de proyecto de Ley sobre publicidad estatal

El jefe de Estado, Martín Vizcarra, reiteró que el Gobierno no está de acuerdo con el proyecto de ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados, la misma que fue presentada por el legislador Mauricio Mulder y que ahora es debatida en el Congreso.

“Nos parece que no es adecuado, no estamos de acuerdo con la medida, reconocemos que es una competencia del Congreso, pero discrepamos respetuosamente. No estamos de acuerdo, pero si lo aprueban, los respetamos”, enfatizó el mandatario.

Asimismo resaltó la importancia de difundir las labores del Estado a la población. “Se deben hacer campañas para que la población sepa de las inversiones que estamos haciendo en las regiones y controle ese gasto, es oportuno que el Gobierno pueda hacer llegar esa información a la población”, señaló.