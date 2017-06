Nadine Heredia se negó a responder sobre presunto aporte de Odebrecht en el Congreso

“Me reservo para la Fiscalía”: Ex primera dama se negó a revelar si recibió los US$ 3 millones de Barata porque asegura que su situación tiene carácter reservado en la Fiscalía.

La esposa del expresidente Ollanta Humala acudió a dar su declaración ante la Comisión Lava Jato del Congreso, sin embargo evitó responder sobre los US$ 3 millones que, según Jorge Barata, le entregó durante la campaña presidencial.

“No tenemos, como partido, ni personalmente, problemas con ir a la Fiscalía. Me reservo para la Fiscalía”, indicó Nadine Heredia, respuesta que fue refutada por la congresista Karina Beteta, quien aseguró que no hay investigación que un fiscal pueda prohibir.

Pese a su negativa en responder sobre este tema, Heredia sí confirmó que conoció a Jorge Barata, representante de la constructora brasileña Odebrecht en el Perú.

"Al señor Barata, como lo hemos señalado en múltiples ocasiones, lo conocimos como representante de Odebrecht, así como a otros empresarios. Los hemos conocido en el ambiente de la campaña electoral", indicó.

Sobre su presunta participación en procesos de licitaciones en el gobierno Nacionalista, la ex primera dama negó este acto irregular y dijo que no intervino en proyectos de inversión o licitaciones.

“Me rijo por el oficio y citación. Yo he sido esposa del presidente de la República del gobierno nacionalista. No tengo nada que informar. (…) No he sido funcionaria pública y lo que están tratando de hacer es involucrar a una persona natural en el manejo de fondos públicos", señaló.