Presidente del Senado confía en que el Congreso otorgará facultades legislativas al Ejecutivo

Miguel Torres exhortó a los integrantes del Parlamento a dejar de lado sus diferencias ideológicas y priorizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

Ante los diversos problemas que atraviesa el Perú, el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori solicitará al Congreso facultades legislativas. Al respecto, el titular del Senado, Miguel Torres, expresó su confianza en que el Parlamento respaldará la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, el también segundo vicepresidente enfatizó que las diferencias políticas dentro del Legislativo deben quedar de lado para trabajar en beneficio de los más de 33 millones de peruanos.

“Estoy seguro de que los distintos grupos parlamentarios, más allá de la posición ideológica que tengan, van a coincidir en que, en un momento en el que nos encontramos ante la amenaza latente de la inseguridad ciudadana y la inminente presencia del fenómeno El Niño, debemos cerrar filas”, manifestó el presidente del Senado.

OPINIÓN SOBRE JULIÁN PÉREZ

Tras la detención de Julián Pérez por una presunta agresión, Miguel Torres señaló que en los próximos días se iniciará la conformación de las comisiones del Congreso. Asimismo, indicó que se deberán esperar los resultados de las investigaciones relacionadas con el caso del diputado de Juntos por el Perú (JPP).