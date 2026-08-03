Keiko Fujimori descarta cambios en los feriados y la CTS: “Es una narrativa de grupos de izquierda”

A menos de una semana de haber asumido la Presidencia de la República, Keiko Fujimori realizó una transmisión a través de sus redes sociales, en la que abordó diversos temas de interés ciudadano. Durante su intervención, se refirió a los beneficios laborales de los trabajadores del país.

La mandataria negó tajantemente que su Gobierno planee reducir el número de feriados o realizar cambios en la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Asimismo, indicó que estas versiones provienen de grupos radicales que buscan generar incertidumbre en torno a su gestión.

“No se van a recortar feriados, tampoco se van a aumentar y no se va a tocar la CTS. No. Esto es parte de toda una narrativa que algunos grupos de izquierda han venido creando, este fantasma, desde hace muchos años”, declaró la jefa de Estado durante su transmisión en vivo.

FUERZAS ARMADAS TRABAJARÁN JUNTO CON LA PNP

Ante los constantes hechos delictivos registrados en el país, Keiko Fujimori anunció que las Fuerzas Armadas trabajarán de manera conjunta con la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de recuperar el orden y devolverles la tranquilidad a los ciudadanos. “En lo que respecta a recuperar el orden, quiero señalar que las Fuerzas Armadas trabajarán de manera conjunta con nuestra Policía Nacional”, manifestó.