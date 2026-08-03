Keiko anuncia presencia militar en las calles ante el avance de la delincuencia

La medida fue aprobada en el primer Consejo de Ministros y busca reforzar el apoyo a la Policía Nacional.

Como parte de las primeras acciones del gobierno para combatir la delincuencia, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, confirmó que las Fuerzas Armadas participarán en operativos de seguridad en las calles y en el sistema de transporte público.

La medida fue aprobada durante el primer Consejo de Ministros de la nueva gestión y busca reforzar la presencia del Estado en zonas consideradas de mayor riesgo, así como brindar apoyo a la Policía Nacional en labores preventivas.

El anuncio fue realizado durante una transmisión desde Palacio de Gobierno, donde la mandataria presentó un balance de las principales decisiones adoptadas en los primeros días de su administración.

MILITARES APOYARÁN EN LABORES

Según explicó la jefa de Estado, el despliegue de efectivos militares se pondrá en marcha en los próximos días y tendrá como objetivo fortalecer la vigilancia en calles, avenidas y unidades de transporte público.

La estrategia contempla un trabajo coordinado con la Policía Nacional para incrementar el control en puntos considerados críticos y reducir los índices de criminalidad que afectan a la población y siendo la seguridad una de las prioridades del gobierno.

VIGILANCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LOS PENALES

Además de las labores de patrullaje, la presidenta informó que las Fuerzas Armadas colaborarán con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en la vigilancia de los establecimientos penitenciarios. "En los próximos días, las Fuerzas Armadas estarán en las calles y también en el sistema de transporte", indicó.

Por otro lado, la medida forma parte de un conjunto de acciones destinadas a fortalecer el control dentro de las cárceles, impedir que organizaciones criminales continúen operando desde los penales y mejorar la capacidad de respuesta frente al crimen organizado.