Julián Pérez: congresista fue liberado y niega denuncia de presunta agresión física contra su expareja

Esta tarde, el legislador Julián Pérez, de Juntos por el Perú, recuperó su libertad tras permanecer 48 horas detenido en la Comisaría de San Miguel, luego de ser denunciado por presunta agresión física a su expareja. A su salida dijo no tener responsabilidad en todos los violentos hechos que se le atribuyen.

"He sido bastante respetuoso de todo el procedimiento hasta ahora, y seguiré colaborando, pero también quiero dejar en claro que mi relación con la señora, hace 6 meses, yo no tenía nada que ver con ella; lamentablemente, esto sucedió. Yo le deseo lo mejor, pido que todo se esclarezca", señaló.

OBJETIVIDAD DE INFORMAR

"Hay un proceso […], sería mejor que ustedes, como prensa, tengan la objetividad de informar al país. Ustedes van a tener toda la facilidad de tener los documentos del caso paso a paso hasta que este proceso termine. En ese fallo, ya las instancias determinarán cuán veraces han sido estas imputaciones", sostuvo.

Como se recuerda, Pérez Mallqui quedó detenido luego de ser intervenido por agentes de la Policía Nacional tras una denuncia por presunta agresión hacia su expareja. El supuesto hecho de violencia se habría registrado en el departamento de la víctima, ubicado en el jirón Manco Segundo, en San Miguel.