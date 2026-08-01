Julián Pérez: Ministerio Público abre investigación a diputado por presunta agresión a mujer

La Fiscalía Suprema de Familia del Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el diputado Julián Pérez Mallqui, de la bancada de Juntos por el Perú (JP), por la presunta comisión de actos de violencia física y psicológica en contra de su expareja.

El fiscal supremo Luis Arce Córdova es el encargado de liderar las pesquisas y ya dispuso una serie de acciones para determinar las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos denunciados, según informó diario Correo.

Entre las medidas ordenadas por el magistrado, se encuentra el encargo a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que, en un plazo máximo de 15 horas, recoja las declaraciones de los agentes que participaron en la intervención, así como de los testigos del suceso.

Inspección y declaraciones

Asimismo, se deberá inspeccionar el lugar donde se habría producido la agresión y solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. La disposición fiscal también contempla tomar la declaración de la presunta víctima.

En el caso de Pérez Mallqui, se estableció que deberá brindar su versión acompañado de un abogado defensor. Además, se ordenó recabar sus antecedentes judiciales, penales y policiales, con el objetivo de verificar si existen investigaciones previas o medidas de protección vinculadas a la denunciante, lo que permitirá evaluar eventuales acciones de resguardo.