Ollanta Humala: Wilfredo Pedraza dice que libertad de expresidente debe ser inmediata tras fallo del TC

En entrevista con RPP, Wilfredo Pedraza, abogado del exmandatario Ollanta Humala, señaló que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declara fundado el hábeas corpus que presentó su patrocinado y ordena la nulidad del proceso penal en su contra, significa también su inmediata libertad.

"El fundamento es único, que ha repetido [...] aquello que ya ha adoptado en el caso de la señora Fujimori, es que los aportes de campaña no constituyen delito en el Perú, sino desde el 2016 para una modalidad y específicamente desde el 2019", indicó.

PENAL DE BARBADILLO

"Obviamente la nulidad supondrá la inmediata libertad del expresidente Humala Tasso. Espero que sea el día de mañana (hoy), y, obviamente, el archivamiento del proceso penal en su contra", manifestó categórico el letrado Pedraza Sierra.

Sobre los plazos para que el ex jefe de Estado abandone la prisión, está 15 meses recluido en el penal de Barbadillo, ubicado en Ate; la defensa técnica indicó que buscarán la mayor celeridad posible para que se ejecute el veredicto del TC.