Keiko Fujimori se pronuncia sobre continuidad de Óscar Arriola como jefe de la PNP

La presidenta Keiko Fujimori señaló que la permanencia del general PNP Óscar Arriola como comandante general de la Policía Nacional del Perú aún no está definida y dependerá de la evaluación que realice el ministro del Interior, César Astudillo. La mandataria explicó que aguardará la opinión del titular del sector antes de adoptar una decisión sobre el futuro del alto mando policial.

Las declaraciones fueron brindadas durante una visita a la tumba del expresidente Alberto Fujimori, en la que estuvo acompañada por el exmandatario ecuatoriano Jamil Mahuad. En ese contexto, Fujimori sostuvo que los nuevos ministros tienen la facultad de evaluar y proponer cambios en sus equipos de confianza, así como en el personal técnico y profesional de cada cartera.

Asimismo, la jefa de Estado reafirmó su respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, destacando el papel que ambas instituciones desempeñaron en la derrota del terrorismo y señalando que hoy enfrentan nuevos desafíos, como la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y la minería ilegal. En ese sentido, aseguró que su gobierno continuará fortaleciendo el trabajo de las fuerzas del orden.

¿CONTINUARÁ EN EL CARGO?

Respecto a Óscar Arriola, Keiko Fujimori precisó que la decisión final será adoptada una vez que el ministro del Interior presente su evaluación. Además, recordó que existe una norma que garantiza un periodo de permanencia para el comandante general de la PNP, por lo que consideró prudente esperar algunos días antes de emitir un pronunciamiento definitivo.

La mandataria agregó que el proceso de evaluación y eventual renovación de funcionarios se desarrollará en todos los ministerios como parte de la reorganización del nuevo gobierno. De esta manera, dejó abierta la posibilidad de ratificar o relevar a Óscar Arriola, dependiendo de la recomendación que formule el titular del Ministerio del Interior.