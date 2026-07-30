Marco Vinelli confirma que Keiko Fujimori buscará facultades legislativas ante el Congreso

La propuesta contempla el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas en penales y operativos contra el crimen organizado.

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori anunció que solicitará al Congreso facultades legislativas para implementar una serie de medidas orientadas a combatir la criminalidad y fortalecer la seguridad ciudadana en el país. El pedido será presentado oficialmente este domingo 2 de agosto.

La información fue confirmada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, quien en una entrevista para Exitosa señaló que el Ejecutivo busca contar con herramientas legales que permitan actuar con mayor rapidez frente al avance de las organizaciones delictivas.

La propuesta forma parte del plan de gobierno presentado durante la campaña electoral y contempla reformas destinadas a mejorar la coordinación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el sistema de justicia.

INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LOS PENALES

Uno de los principales puntos del pedido de facultades legislativas está relacionado con el fortalecimiento del control en los establecimientos penitenciarios del país. “En el pedido de facultades vamos a pedir la autorización al Congreso para enfrentar de manera directa la criminalidad y uno de los pedidos es que nos permitan y nos autoricen a legislar para que nuestras Fuerzas Armadas, de manera temporal, puedan entrar a los penales...también hay que cuidar las calles y para cuidar las calles necesitamos a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que vayan a hacer los rastrillajes en las zonas de alta criminalidad para poder atrapar a los delincuentes", indicó.

Además, el ministro Vinelli indicó que las Fuerzas Armadas también podrían apoyar a la Policía Nacional en operativos y rastrillajes en zonas consideradas de alta criminalidad, con el objetivo de capturar a integrantes de estas organizaciones.

GOBIERNO APUESTA POR FORTALECER LA FLAGRANCIA

Por otro lado, la estrategia planteada por el Ejecutivo también contempla el fortalecimiento de las unidades de flagrancia, mecanismos que permiten agilizar los procesos judiciales para que las personas detenidas sean juzgadas en plazos más cortos.

Según explicó el titular del Midagri, estas unidades han demostrado ser una herramienta eficaz para obtener sentencias rápidas y evitar la impunidad en casos vinculados a delitos comunes y crimen organizado. "Hemos dicho que vamos a fortalecer las unidades de flagrancia porque nos permiten obtener sentencias en un plazo muy corto. Después, aunque demorará un poco más, está también en nuestro plan la construcción de cárceles. Nosotros hemos presentado a la población un plan completo para atacar la alta criminalidad. Ahora pedimos al Congreso que nos autorice y nos dé las facultades para poder hacerlo", concluyó.