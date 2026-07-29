Keiko Fujimori lideró primera sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, lideró este miércoles su primera sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, con la presencia del premier Luis Galarreta y todos los titulares de las carteras.

Dicha reunión se llevó a cabo antes de su participación en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026.A través de sus redes sociales, el Ejecutivo informó que la sesión dio inicio a las acciones del nuevo gobierno

Entre los principales puntos se encuentra atender las prioridades del país, entre las que destacó el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. "Un Gobierno que trabaja por el orden, la seguridad y el bienestar de todos los peruanos", señaló Presidencia.

Seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana fue el tema central de dicho encuentro, marcando el rumbo de la nueva administración. Galarreta había adelantado que la primera reunión se realizaría tras la instalación del gobierno.

Hasta el momento no se han dado a conocer cuáles son los acuerdos específicos, pero la sesión marca el punto de partida de la agenda del Gobierno, con énfasis en la seguridad ciudadana y el orden público.