Sigue la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar desde la avenida Brasil

ACTUALIZACIÓN

En tanto, el estrado oficial en la avenida Brasil ya quedó listo para la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar, que se realizará de 10:15 a. m. a 1:00 p. m. La presidenta Keiko Fujimori encabezará la ceremonia desde la tribuna principal, donde estará acompañada por integrantes de su Gabinete Ministerial y otras autoridades del país. En el mismo estrado también se ubicarán representantes de los poderes del Estado y familiares de la mandataria.

A las 10:08 a. m., hizo su llegada la presidenta Keiko Fujimori a la avenida Brasil para encabezar la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar. La mandataria arribó en un vehículo descubierto, desde donde saludó a los asistentes mientras era escoltada por un grupo de seguridad y acompañada por una formación de caballos a su alrededor. A su paso, el público la recibió con aplausos y muestras de entusiasmo, mientras vecinos desde los edificios y viviendas cercanas salieron con banderas del Perú para acompañar el inicio de la ceremonia.

A las 10:00 a. m., continúa el arribo de autoridades a la tribuna oficial para participar de la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar. Hace instantes llegó Miguel Torres, presidente del Senado, mientras que momentos antes hicieron su ingreso el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y el canciller Carlos Espá. También llegó Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, acompañado de otros integrantes del Gabinete Ministerial. El jefe de línea, Óscar Calle Pérez, recibe a cada una de las autoridades a su llegada, realizando el saludo protocolar correspondiente antes de que tomen sus respectivos asientos en la tribuna oficial.

A las 9:00 a. m., la banda de la PNP animó la jornada en la avenida Brasil con música y alegría por Fiestas Patrias. Los asistentes disfrutaron de la presentación musical y se sumaron al ambiente festivo bailando y celebrando previo a la Gran Parada Militar. Por otro lado, una reportera de Panamericana Televisión realizará una cobertura especial desde lo alto, a bordo de un brazo hidráulico de Luz del Sur, para obtener una vista panorámica de la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar. Desde esta ubicación privilegiada, podrá mostrar imágenes aéreas del recorrido y el despliegue de las delegaciones militares.

A las 8:30 a. m. comenzaron a llegar las primeras autoridades al estrado oficial de la avenida Brasil para ocupar sus respectivos lugares previo a la Gran Parada Militar. Entre los primeros asistentes estuvieron el senador Francisco Calixto, de Renovación Popular, y la senadora Martha Moyano, de Fuerza Popular.