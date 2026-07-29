Sigue la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar desde la avenida Brasil

ACTUALIZACIÓN
En tanto, el estrado oficial en la avenida Brasil ya quedó listo para la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar, que se realizará de 10:15 a. m. a 1:00 p. m. La presidenta Keiko Fujimori encabezará la ceremonia desde la tribuna principal, donde estará acompañada por integrantes de su Gabinete Ministerial y otras autoridades del país. En el mismo estrado también se ubicarán representantes de los poderes del Estado y familiares de la mandataria.
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A las 10:08 a. m., hizo su llegada la presidenta Keiko Fujimori a la avenida Brasil para encabezar la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar. La mandataria arribó en un vehículo descubierto, desde donde saludó a los asistentes mientras era escoltada por un grupo de seguridad y acompañada por una formación de caballos a su alrededor. A su paso, el público la recibió con aplausos y muestras de entusiasmo, mientras vecinos desde los edificios y viviendas cercanas salieron con banderas del Perú para acompañar el inicio de la ceremonia.
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A las 10:00 a. m., continúa el arribo de autoridades a la tribuna oficial para participar de la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar. Hace instantes llegó Miguel Torres, presidente del Senado, mientras que momentos antes hicieron su ingreso el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y el canciller Carlos Espá. También llegó Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, acompañado de otros integrantes del Gabinete Ministerial.
El jefe de línea, Óscar Calle Pérez, recibe a cada una de las autoridades a su llegada, realizando el saludo protocolar correspondiente antes de que tomen sus respectivos asientos en la tribuna oficial.
- A las 9:00 a. m., la banda de la PNP animó la jornada en la avenida Brasil con música y alegría por Fiestas Patrias. Los asistentes disfrutaron de la presentación musical y se sumaron al ambiente festivo bailando y celebrando previo a la Gran Parada Militar. Por otro lado, una reportera de Panamericana Televisión realizará una cobertura especial desde lo alto, a bordo de un brazo hidráulico de Luz del Sur, para obtener una vista panorámica de la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar. Desde esta ubicación privilegiada, podrá mostrar imágenes aéreas del recorrido y el despliegue de las delegaciones militares.
- A las 8:30 a. m. comenzaron a llegar las primeras autoridades al estrado oficial de la avenida Brasil para ocupar sus respectivos lugares previo a la Gran Parada Militar. Entre los primeros asistentes estuvieron el senador Francisco Calixto, de Renovación Popular, y la senadora Martha Moyano, de Fuerza Popular.
- A las 7:45 a. m. se entonó el Himno Nacional como parte del acto solemne en Palacio de Gobierno, donde Keiko Fujimori es reconocida oficialmente como Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Durante la ceremonia, acompañada por los ministros de Defensa e Interior y el alto mando militar y policial, la mandataria recibe el Bastón de Mando, símbolo de su autoridad sobre las instituciones castrenses.
NOTA ANTERIOR
Tras asumir la Presidencia de la República el último 28 de julio, Keiko Fujimori fue reconocida oficialmente este 29 de julio como Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú durante una ceremonia protocolar en Palacio de Gobierno. El acto incluyó honores militares, la lectura de artículos constitucionales y la entrega del bastón de mando por parte del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Con este reconocimiento, la mandataria quedó investida con la máxima autoridad sobre las instituciones castrenses y policiales, antes de dirigirse a la avenida Brasil para encabezar la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar.