Keiko Fujimori: estos fueron los principales anuncios de su primer mensaje a la Nación

Keiko Fujimori asumió este martes 28 de julio la Presidencia de la República y, durante su primer Mensaje a la Nación ante el Congreso, presentó las principales líneas de acción que marcarán su gestión para los próximos cinco años. En su discurso, anunció medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, impulsar la economía, reducir las brechas sociales y ejecutar obras de infraestructura.

PRINCIPALES ANUNCIOS

La mandataria inició su intervención con un diagnóstico de la situación del país y sostuvo que recibe un Estado afectado por la corrupción, la falta de planificación, las deficiencias en los servicios públicos y el incremento de la inseguridad ciudadana. Asimismo, afirmó que su administración trabajará con metas medibles y mecanismos permanentes de rendición de cuentas.

INSEGURIDAD CIUDADANA

Uno de los principales anuncios estuvo relacionado con la lucha contra la delincuencia. Fujimori señaló que, durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad en coordinación con la Policía Nacional. Además, anunció el fortalecimiento de la institución policial y el desarrollo de estrategias para combatir organizaciones dedicadas a la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal.

FENÓMENO EL NIÑO

En materia de prevención, informó que su gobierno pondrá en marcha un plan nacional frente al Fenómeno El Niño, el cual contempla la descolmatación de ríos, la construcción de defensas ribereñas, el despliegue de maquinaria en zonas críticas y asistencia financiera y técnica para los agricultores afectados.

EDUCACIÓN

Respecto al ámbito social, la presidenta anunció el relanzamiento del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa), la ampliación de Beca 18, un programa multisectorial para prevenir el embarazo adolescente y el incremento de la subvención de Pensión 65, que pasará de S/ 350 a S/ 700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema.

ECONOMÍA

En el plano económico, confirmó que la remuneración mínima vital se elevará a S/ 1.300 y precisó que esta medida estará acompañada de un bono extraordinario dirigido a las micro y pequeñas empresas para facilitar la formalización del empleo. También anunció acciones para promover la inversión privada, ampliar el acceso al crédito para las MYPE y reducir la informalidad laboral.

INFRAESTRUCTURA

La jefa de Estado también presentó un conjunto de proyectos de infraestructura que buscarán impulsar la conectividad del país. Entre ellos destacó la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima, el desarrollo de las líneas 3, 4, 5 y 6, la ejecución de la Nueva Carretera Central, además de diversas obras viales y ferroviarias en distintas regiones.

REFORMAS

Como parte de la reforma del Estado, Fujimori anunció la creación de una Autoridad Nacional Digital, la implementación de una identidad digital para los ciudadanos, la simplificación de trámites administrativos y una reorganización de la administración pública para mejorar la eficiencia de los servicios estatales.

POLÍTICA EXTERIOR

En el ámbito internacional, sostuvo que su política exterior estará enfocada en fortalecer la integración regional, consolidar la participación del Perú en mecanismos como la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina y APEC, además de ampliar las oportunidades de cooperación e inversión con países del Medio Oriente.

Al concluir su mensaje, la presidenta hizo un llamado a las fuerzas políticas, autoridades regionales, empresarios y ciudadanía para trabajar de manera conjunta durante su gestión, reafirmando su compromiso con el respeto a la democracia, la independencia de poderes y las libertades fundamentales.