Keiko Fujimori se alista para dar su primer mensaje a la nación como Presidenta de la República

A pocos minutos de realizarse la ceremonia de transferencia de mando por parte de José María Balcázar, Keiko Fujimori se convertirá oficialmente en la primera mujer elegida presidenta de la República, en cumplimiento del acto protocolar establecido para el inicio de una nueva gestión gubernamental.

Asimismo, Fujimori se alista para brindar su primer Mensaje a la Nación, un discurso que ha generado gran expectativa entre la ciudadanía, que espera conocer las principales medidas y lineamientos que marcarán el rumbo de su gobierno frente a los diversos problemas que enfrenta el país.