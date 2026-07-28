Húsares de Junín se alistan para rendir honores en la ceremonia por Fiestas Patrias

Los Húsares de Junín llegaron desde tempranas horas al frontis de Palacio de Gobierno para participar en la ceremonia oficial por Fiestas Patrias. El histórico regimiento de caballería, fundado en 1821 por orden del general José de San Martín, forma parte de la Guardia de Honor del Palacio de Gobierno y tuvo un papel decisivo en la batalla de Junín de 1824.

Inicialmente denominados Húsares del Perú, fueron rebautizados por Simón Bolívar como el Glorioso Regimiento Húsares de Junín tras su destacada participación en la batalla de Junín, donde una sorpresiva carga permitió revertir el curso del enfrentamiento.

Como parte de las actividades por el 28 de julio, el regimiento participa en las tradicionales salvas de los 21 camaretazos que marcan el inicio de la celebración de la Independencia. Además, rinde honores a las autoridades nacionales, delegaciones diplomáticas y altos mandos durante los actos protocolares.

BASÍLICA CATEDRAL DE LIMA

Los Húsares de Junín también tienen la misión de escoltar y despedir a la presidenta Keiko Fujimori en su desplazamiento desde Palacio de Gobierno hacia la Basílica Catedral de Lima para la misa y Te Deum, manteniendo una tradición que forma parte de las ceremonias oficiales por Fiestas Patrias.