Keiko Fujimori asume hoy la Presidencia del Perú en sesión solemne en el Congreso

El Congreso de la República será el escenario principal donde este 28 de julio la presidenta electa, Keiko Fujimori, prestará juramento ante la Nación para asumir de manera oficial sus funciones como mandataria.

Dicho acto protocolar está programado para el mediodía en el Palacio Legislativo, lugar al que acudirán los integrantes de la representación nacional conformada por 130 diputados y 60 senadores.

​La expectativa parlamentaria frente al primer mensaje a la nación de la nueva jefa de Estado abarca diversos temas de interés coyuntural. Entre las posturas recogidas de los legisladores, se esperan anuncios orientados a la reconciliación nacional, entre otros temas.

​Actividades protocolares y reuniones en la Cancillería

​Las actividades oficiales comenzarán a las 9:00 a.m. en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicada en la cuadra tres del jirón Ucayali. En el lugar, Keiko Fujimori será recibida por el director general de Protocolo del Estado, embajador Eduardo Pérez del Solar, donde recibirá dos condecoraciones oficiales y dará inicio al despliegue protocolar previo a su investidura.

​En dicho recinto, la presidenta electa sostendrá encuentros bilaterales con mandatarios extranjeros que arribaron a Lima, entre los que figuran los presidentes Yamandú Orsi (Uruguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), José Antonio Kast (Chile), Javier Milei (Argentina), José Raúl Mulino (Panamá) y el representante de Honduras. Tras estas reuniones, una comisión de anuncio proveniente del Congreso se trasladará a la Cancillería al mediodía para invitar formalmente a la mandataria a dirigirse al Palacio Legislativo para la transmisión de mando.