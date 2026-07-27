Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori tendría una duración menor a una hora

El mensaje incluiría los principales compromisos asumidos durante la campaña y el periodo de transición gubernamental.

En inicio de funciones, la presidenta electa Keiko Fujimori ofrecerá este 28 de julio un mensaje a la Nación, que mantiene a la expectativa a todo el país. Según lo informó Carlos Díaz-Rosillo a Exitosa, este tendrá una duración menor a una hora durante la ceremonia de transferencia de mando.

Asimismo también señaló que uno de los principales focos será transmitir un mensaje de unidad y continuidad de los compromisos anunciados durante el proceso de transición presidencial.

Además, indicó que se retomarán algunos de los principales planteamientos expuestos por Fujimori tras recibir sus credenciales como presidenta electa en un discurso que busca mantener la atención de la ciudadanía y evitar prolongarse más de la cuenta.

SE PRIORIZARÁ LA UNIDAD

Durante la entrevista, Díaz-Rosillo explicó que el mensaje presidencial girará en torno a la búsqueda de consensos y la construcción de una gestión abierta al diálogo y que algunos anuncios respecto a la agenda legislativa podrían ser mencionados. “Se espera que sea un discurso de poco menos de una hora, quizás llegue a la hora con los aplausos y las interrupciones, pero un discurso de unidad donde va a repetir algunos de los temas que ha venido diciendo a lo largo de esta transición presidencial”, sostuvo.

Además, agregó que el mensaje buscará enviar señales de estabilidad política y reafirmar los compromisos asumidos durante la campaña electoral y el periodo de transición.

GABINETE MINISTERIAL YA ESTARÍA DEFINIDO

Por otro lado, respecto a la conformación del próximo Consejo de Ministros, Díaz-Rosillo aseguró que el equipo de gobierno ya se encuentra definido y que los nombres serán anunciados en los próximos días. “Sí, va a haber gente de diferentes partidos políticos”, afirmó.

Finalmente, señaló que las designaciones han sido tomadas con la seriedad del caso en donde se han sostenido reuniones con las personas que asumirán el cargo descartando que hayan sido decisiones improvisadas.