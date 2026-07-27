Keiko Fujimori desea éxitos a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados

La mandataria electa compartió una publicación en redes sociales para saludar la elección de Miguel Torres y Óscar Reto.

Tras la elección de Miguel Torres, de Fuerza Popular, como presidente del Senado, y de Óscar Reto, de Buen Gobierno, como titular de la Cámara de Diputados, la mandataria electa Keiko Fujimori se pronunció sobre la conformación de las nuevas mesas directivas del Parlamento.

En una publicación difundida en sus redes sociales, Fujimori Higuchi destacó la elección de ambos congresistas y les deseó éxitos durante este nuevo periodo. Además, expresó su confianza en que contribuirán al diálogo democrático y atenderán las demandas de la población.

“Saludo la elección de Miguel Ángel Torres como presidente del Senado de la República y de Óscar Reto como presidente de la Cámara de Diputados. Les deseo el mayor de los éxitos en esta importante responsabilidad, con la certeza de que contribuirán, desde sus respectivas funciones, al fortalecimiento del Congreso y al diálogo democrático en beneficio del Perú”, manifestó.

¿QUIÉNES ACOMPAÑAN A MIGUEL TORRES Y ÓSCAR RETO?

Miguel Torres estará acompañado en la Mesa Directiva del Senado por Alejandro Muñante, de Renovación Popular; Nilza Chacón, de Fuerza Popular; y Edgar Mancha, de Renovación Popular. La lista se impuso con 30 votos.

Por su parte, Óscar Reto integrará la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados junto con Analí Márquez, de Juntos por el Perú; Harvey Colchado, de Ahora Nación; y José Yataco, del Partido Político Obras. La nómina encabezada por Reto obtuvo 74 votos.