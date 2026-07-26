Óscar Reto Otero es elegido presidente de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027

La Lista 1 obtuvo 74 votos y se impuso a la encabezada por Norma Yarrow. La nueva Mesa Directiva quedó integrada por representantes de Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras.

Óscar Reto Otero, del Partido del Buen Gobierno, fue elegido este domingo como presidente de la Cámara de Diputados para el periodo legislativo 2026-2027, durante la primera elección de la Mesa Directiva en el marco del retorno de la bicameralidad. La Lista 1 obtuvo 74 votos, superando a la Lista 2, liderada por Norma Yarrow, que alcanzó 56 respaldos.

La nueva Mesa Directiva quedó conformada por Óscar Reto Otero en la presidencia, Analí Márquez Huanca, de Juntos por el Perú, en la primera vicepresidencia, Harvey Julio Colchado Huamani, de Ahora Nación, en la segunda vicepresidencia, y José Ricardo Yataco Torrealba, del partido Obras, en la tercera vicepresidencia. Tras conocerse los resultados, los cuatro legisladores juramentaron a sus respectivos cargos.

En su primer discurso como titular de la Cámara de Diputados, Reto Otero sostuvo que su elección representa una apuesta por el equilibrio de poderes, al considerar que este constituye un componente esencial de toda democracia. Asimismo, afirmó que mantener ese equilibrio es una condición indispensable para evitar la concentración del poder en una sola instancia del Estado.

La jornada estuvo marcada por algunos incidentes durante la votación. Diputados de distintas bancadas mostraron públicamente sus cédulas, pese a que el reglamento establece que el voto es secreto, lo que motivó una advertencia de la presidenta de la Junta Preparatoria, Cecilia Chacón. Además, legisladores de Juntos por el Perú denunciaron una presunta irregularidad en las cédulas de votación, observaciones que fueron formuladas antes de concluir el proceso electoral.

NOTA ORIGINAL

El Congreso bicameral realiza este domingo la elección de la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el periodo legislativo 2026-2027. La jornada se desarrolla luego de la elección de las autoridades del Senado, concretada al mediodía, mientras que la sesión de la Cámara de Diputados fue programada para las 5:00 de la tarde.

En la contienda participan dos listas. La primera está liderada por Jesús Reto como candidato a la presidencia e integrada además por Anali Márquez para la primera vicepresidencia, Harvey Colchado para la segunda vicepresidencia y José Yataco para la tercera vicepresidencia.

La segunda lista postula a Norma Yarrow para la presidencia de la Cámara de Diputados. La acompañan Karina Beteta como candidata a la primera vicepresidencia, Diego Bazán para la segunda vicepresidencia y Gilmer Trujillo para la tercera vicepresidencia.

SE CERRÓ LA ASISTENCIA

Antes del inicio de la votación, se cerró el registro de asistencia, dejando habilitados a los diputados para emitir su voto y elegir a las nuevas autoridades que conducirán la Cámara durante el periodo legislativo 2026-2027. El resultado definirá la conformación de la Mesa Directiva encargada de dirigir las sesiones y el trabajo parlamentario durante el próximo año legislativo.