Óscar de Jesús Reto y Norma Yarrow encabezan candidaturas para dirigir la Cámara de Diputados

La elección enfrentará a una fórmula respaldada por bloques de oposición y otra impulsada por Fuerza Popular y Renovación Popular.

La carrera por la presidencia de la Cámara de Diputados quedó definida este sábado 25 de julio con la presentación oficial de dos listas que buscarán conducir la Mesa Directiva durante el período anual de sesiones 2026-2027.

La elección se realizará este domingo 26 de julio y enfrentará a una fórmula impulsada por bloques de oposición y otra respaldada por Fuerza Popular y Renovación Popular, en donde la primera candidatura es liderada por el diputado Óscar de Jesús Reto Otero, representante del Partido del Buen Gobierno, mientras que la segunda tiene a la diputada Norma Yarrow, de Renovación Popular .

BLOQUE OPOSITOR PRESENTA CANDIDATURA DE ÓSCAR RETO

La lista 1 fue presentada por una alianza integrada por las bancadas del Partido del Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido Cívico Obras. Durante una conferencia de prensa, los representantes de estas agrupaciones anunciaron la fórmula que competirá en la elección parlamentaria:

Presidente: Óscar de Jesús Reto Otero (Partido del Buen Gobierno).

Primera vicepresidenta: Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú).

Segundo vicepresidente: Harvey Julio Colchado Huamaní (Ahora Nación).

Tercer vicepresidente: José Ricardo Yataco (Partido Cívico Obras).

NORMA YARROW ENCABEZA LISTA DE FUERZA POPULAR Y RENOVACIÓN POPULAR

Por otro lado, Fuerza Popular y Renovación Popular oficializaron la inscripción de la lista 2 ante el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez. La fórmula es encabezada por la diputada Norma Yarrow y está conformada por los siguientes parlamentarios:

Presidenta: Norma Martina Yarrow Lumbreras (Renovación Popular).

Primera vicepresidenta: Karina Juliza Beteta Rubín (Fuerza Popular).

Segundo vicepresidente: Diego Alonso Fernando Bazán Calderón (Renovación Popular).

Tercer vicepresidente: Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular).

Por otro lado, la elección de la Mesa Directiva se realizará este domingo 26 de julio desde las 5:00 de la tarde. La Cámara de Diputados está integrada por 131 legisladores, distribuidos entre Fuerza Popular (41), Juntos por el Perú (32), Partido del Buen Gobierno (18), Renovación Popular (15), Partido Cívico Obras (14) y Ahora Nación (10).