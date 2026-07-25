Congreso: plazo para presentar listas a presidencia del Senado vence hoy al mediodía

La Oficialía Mayor del Congreso informó a través de sus redes sociales oficiales, que el plazo para la presentación de listas a la mesa directiva del Senado vencerá este sábado 25 de julio al mediodía.

Dicha atención para la presentación de candidatos se habilitó desde el viernes 24 hasta las 19:00 horas, y el sábado 25 de julio en el horario de 9:00 a 12:00 horas. La elección definirá a las autoridades que conducirán el trabajo legislativo durante el primer año de funcionamiento de la cámara alta.

La elección constituirá uno de los primeros actos políticos del nuevo Congreso bicameral y marcará un paso clave en la consolidación del sistema bicameral, restablecido tras las elecciones generales de 2026.

Conformación del Senado

El Senado está integrado por 60 senadores, de los cuales 22 de Fuerza Popular, 14 de Juntos por el Perú, 8 de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 5 del Partido Cívico Obras y 4 de Ahora Nación.

Elección en cámara de Diputados

Las autoridades elegidas dirigirán los debates, representarán institucionalmente al Senado y gestionarán la administración de la cámara durante el periodo legislativo 2026-2027. Ese mismo domingo, la Cámara de Diputados también elegirá a su Mesa Directiva para el mismo periodo anual de sesiones.