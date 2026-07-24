Milagros Jáuregui propone que Fuerza Popular presida la Cámara de Diputados y el Senado

La senadora electa de Renovación Popular sostuvo que el partido liderado por Keiko Fujimori debería encabezar ambas cámaras del Poder Legislativo.

En el marco de la juramentación de los integrantes del nuevo Congreso bicameral, la senadora electa de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, propuso que Fuerza Popular asuma la presidencia de la Cámara de Diputados y del Senado.

Según declaró a los medios de comunicación, la agrupación liderada por Keiko Fujimori debería encabezar ambas cámaras del Poder Legislativo para garantizar un trabajo articulado y en beneficio de todos los peruanos.

“Nosotros estamos en la mesa con Fuerza Popular. Creo firmemente que deben presidir las dos cámaras porque se está recibiendo un país en crisis y, si no se realiza un trabajo conjunto, no se podrá ayudar al Perú”, manifestó.

¿QUIÉNES CONFORMARÍAN LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO?

Milagros Jáuregui indicó que todavía necesitan un voto para completar la conformación de la Mesa Directiva del Senado, integrada por Miguel Torres y Alejandro Muñante. Sin embargo, aseguró que ya contarían con dicho respaldo. “Necesitamos un voto, pero ese voto ya está”.