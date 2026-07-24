Rafael López Aliaga pide a Keiko Fujimori autorizar el uso de armas de fuego para serenos

El líder de Renovación Popular sostuvo que el personal de seguridad ciudadana se encuentra constantemente expuesto a situaciones de riesgo.

Ante los constantes hechos delictivos que se registran en el país, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, pidió a la presidenta electa, Keiko Fujimori, autorizar el uso de armas de fuego para el personal de serenazgo, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad.

“Es exponer a un sereno para que salga y lo maten. No. A la Sucamec, ahora que tenemos un nuevo gobierno con la señora Fujimori, le pedimos que nos autorice tener un arma para cada sereno. Eso es lo mínimo que podemos hacer”, declaró.

Asimismo, el excandidato presidencial sostuvo que Lima necesita contar con un sistema interconectado de cámaras de seguridad en distintos puntos de la capital, a fin de reforzar la vigilancia y brindar mayor protección a sus cerca de 13 millones de habitantes.

CALIFICA DE “TERRORISMO URBANO” INCENDIO EN LA VICTORIA

Respecto al incendio registrado en la zona de Manzanilla, en La Victoria, que estaría vinculado con disputas por el control de espacios públicos y que cobró la vida de varios integrantes de una familia, Rafael López Aliaga calificó este accionar criminal como un acto de “terrorismo urbano”.