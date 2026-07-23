Dirección de Gracias Presidenciales no admitió a evaluación pedido de gracia a favor de Pedro Castillo

La solicitud presentada por el congresista Elías Varas no cumplió con las exigencias establecidas en el reglamento, por lo que no será evaluada.

La Dirección de Gracias Presidenciales rechazó la solicitud de gracia presidencial presentada a favor del expresidente Pedro Castillo al concluir que el pedido no reúne los requisitos establecidos para iniciar su evaluación. La solicitud fue interpuesta el pasado 14 de julio por el congresista Elías Varas, pero el grupo de trabajo determinó que no cumple con las formalidades exigidas por la normativa vigente.

Según un informe suscrito el 20 de julio por el director de Gracias Presidenciales, Jhoner Quispe Romani, la solicitud no precisa el tipo de gracia presidencial que se solicita, requisito indispensable para continuar con el trámite. El documento señala que existen distintas modalidades de gracia presidencial contempladas en el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, por lo que el solicitante debe indicar cuál corresponde al caso del exmandatario.

Asimismo, el informe concluye que, tras revisar la documentación presentada, no es posible evaluar el pedido debido al incumplimiento de los requisitos reglamentarios. En ese sentido, también recomienda remitir el expediente al Despacho Viceministerial de Justicia para que atienda el caso y brinde una respuesta formal al congresista Elías Varas.

CONDENA DE 11 AÑOS Y 5 MESES

Pedro Castillo cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión en el penal de Barbadillo, en Ate, tras ser hallado culpable del delito de conspiración para rebelión por su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Además, permanece bajo investigación preparatoria y prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal y otros, en el marco de los casos PetroPerú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.