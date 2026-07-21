Congreso: citan a senadores y diputados electos para instalación de Junta Preparatoria

La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso de la República, presidida por Miguel Torres, convocó a los senadores y diputados electos para el periodo 2026-2031 a la sesión de instalación.

El programa señala que la instalación se realizará del viernes 24 de julio a las 9:00 a.m., en cumplimiento del Reglamento del Congreso. El cronograma establece que los senadores juramentarán a las 11:00 a.m. en el Hemiciclo del Senado.

Mientras que los diputados electos lo harán a las 4:00 p.m. en el Hemiciclo de la Cámara de Diputados. Ambas ceremonias marcarán el inicio formal de sus funciones en el nuevo congreso Bicameral.

Elección de Mesas Directivas

En tanto, la elección de las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Diputados se realizará el domingo 26 de julio en el Palacio Legislativo, conformando los órganos de dirección para el nuevo periodo.

La instalación del Congreso bicameral representa un hito político con la conformación de ambas cámaras. Cabe resaltar, que la elección de las Mesas Directivas definirá la conducción del Parlamento para los próximos cinco años.