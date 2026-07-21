Congresista Eduardo Castillo considera viable que RP y Fuerza Popular lideren mesas directivas

Renovación Popular confirmó acercamientos con Fuerza Popular mientras avanzan las negociaciones para definir las próximas mesas directivas del Congreso.

Renovación Popular confirmó acercamientos con Fuerza Popular mientras avanzan las negociaciones para definir las próximas mesas directivas del Congreso.

Los diputados y senadores electos que integrarán el nuevo Congreso bicameral jurarán al cargo este viernes, mientras que las agrupaciones políticas deberán presentar al día siguiente sus listas para la elección de las mesas directivas de ambas cámaras parlamentarias.

En ese contexto, Eduardo Castillo, diputado electo de Fuerza Popular, se pronunció sobre un posible acuerdo entre su partido y Renovación Popular para que el fujimorismo presida la Cámara de Senadores y la agrupación liderada por Rafael López Aliaga encabece la Cámara de Diputados.

El legislador electo señaló que, aunque el eventual pacto todavía no fue comunicado oficialmente a su bancada, considera positiva la posibilidad y sostuvo que ambas organizaciones tienen derecho a aspirar a dirigir el Parlamento.

SE CONFIRMAN ACERCAMIENTOS CON FUERZA POPULAR

Castillo indicó que el acuerdo estaría siendo coordinado a nivel de voceros y destacó que existe un interés de sectores de derecha por asumir la conducción del Congreso. “No veo por qué razón habría que vetar o a Renovación Popular o a Fuerza Popular de dirigir la mesa”, manifestó.

Por su parte, Norma Yarrow, diputada electa de Renovación Popular, confirmó que existe un entendimiento entre ambas agrupaciones políticas. Según explicó, su partido respaldaría a Fuerza Popular para liderar el Senado, mientras que Renovación Popular asumiría la conducción de la Cámara de Diputados. Asimismo para Lourdes Alcorda esta alianza podría concretarse ya que ambas agrupaciones mantienen posiciones políticas similares.

DEBATEN ROL DE LA OPOCISIÓN EN EL NUEVO CONGRESO

Por otro lado, el líder del partido Buen Gobierno, Jorge Nieto, indicó que la presidenta electa Keiko Fujimori le manifestó su intención de que Fuerza Popular presida la Cámara de Senadores. Además, señaló que existiría la posibilidad de un acuerdo con Renovación Popular para la otra cámara parlamentaria.

Sin embargo, Nieto planteó que lo más conveniente para el país sería que ambas cámaras sean dirigidas por partidos de oposición, al considerar que el Congreso debe cumplir un rol de fiscalización y control frente al próximo gobierno.