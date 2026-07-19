Pleno del JNE deja sin efecto la credencial de senador de Rafael López Aliaga

Tras detectar un vacío normativo sobre autoridades electas que deciden no asumir funciones, el máximo tribunal electoral resolvió convocar a su accesitario y proponer cambios legislativos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió dejar sin efecto la credencial otorgada a Rafael López Aliaga como senador de la República para el periodo 2026-2031, luego de que el líder de Renovación Popular comunicara formalmente su decisión de no jurar ni asumir el cargo para el que fue elegido en las Elecciones Generales 2026.

La decisión fue adoptada por mayoría del Pleno del JNE, que argumentó la existencia de un vacío normativo respecto a los casos en que un congresista electo expresa, antes de incorporarse al Parlamento, su voluntad de no asumir funciones. Según el organismo electoral, la medida responde a una interpretación sistemática de la Constitución y de las normas que regulan el mandato parlamentario.

El máximo tribunal electoral precisó que la proclamación de un candidato electo constituye el reconocimiento de la representación otorgada por la ciudadanía, pero no implica automáticamente el inicio del mandato legislativo. Por ello, consideró que la decisión de López Aliaga fue comunicada antes de completar el procedimiento de incorporación al Senado.

ABSALÓN VÁSQUEZ ASUMIRÁ ESCAÑO EN EL SENADO

Mediante la Resolución N.° 1757-2026-JNE, el organismo también dispuso convocar a Absalón Vásquez para que asuma el cargo de senador, al ser el siguiente candidato de Renovación Popular según el orden de prelación de la votación preferencial obtenida en los comicios.

El JNE señaló que esta convocatoria busca garantizar la continuidad de la representación política y ejecutar plenamente la voluntad expresada por los electores en las urnas. Asimismo, aclaró que su decisión no implica reconocer la renuncia al mandato parlamentario ni cuestionar el artículo 95 de la Constitución, que establece la irrenunciabilidad del cargo legislativo.

SE ELABORARÁ PROYECTO DE LEY

Por otro lado, ante la ausencia de una regulación específica para estos casos, el organismo electoral anunció además que su Oficina General de Asesoría Jurídica elaborará un proyecto de ley que permita regular situaciones similares en futuros procesos electorales.